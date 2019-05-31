Президент Косово пригрозил Евросоюзу присоединением к Албании

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачизаявил о возможном референдуме по вопросу объединения с Албанией.

Как передаёт «Известия», по его словам, на такой шаг Приштина пойдет, если Евросоюз не признает Косово независимым государством.

Тачи отметил, что из-за позиции ЕС, который не предоставляет республике «визовую свободу», Косово остается в изоляции. Но с помощью референдумов можно исправить ситуацию и «восстановить историческую справедливость», считает он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны заявил, что компромиссное решение по вопросу Косова и Метохии, если таковое появится, будет вынесено на референдум.