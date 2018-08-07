Президент Колумбии попрощался со страной и объявил об уходе из политики

Уходящий во вторник с поста президента Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил с прощальным обращением к нации и заявил, что покидает большую политику.

Во вторник пост президента официально займет Иван Дуке, победивший на выборах главы государства. Сантос возглавлял Колумбию два срока подряд — в общей сложности восемь лет.

«Я ухожу из политики, но продолжу работать в других областях для жертв (внутреннего конфликта – ред.) и мира. Я ухожу без вражды… Слава Богу, в моем сердце нет ни ненависти, ни обиды», — заявил Сантос в обращении.

Также он пожелал успехов своему преемнику Дуке и пообещал исполнить свое обещание «не мешать» новому главе государства.

К своим основным достижениям президент отнес подписание мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которые вели войну с правительством. «Нам удалось покончить с более чем полувековым конфликтом с РВСК, и сегодня мы все, наконец, можем начать строить мир – стабильный и прочный, который не даст возникнуть новым войнам», — отметил Сантос.

33 просмотров