Президент Колумбии надеется, что национальная забастовка 21 ноября пройдет мирно

Президент Колумбии Иван Дуке выразил надежду на то, что общенациональная забастовка, которая состоится в четверг пройдет мирно, без столкновений с правоохранительными органами. Об этом он заявил в среду во время обращения к нации.

«Завтра [21 ноября] мы надеемся, что у нас будет спокойный день», — сказал глава государства, чьи слова приводит его пресс-служба.

Президент Колумбии также отметил, что власти признают «ценность мирного протеста». «Мы также гарантируем порядок», — добавил он.

В четверг по всей территории Колумбии ожидается проведение манифестаций и акций протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы.(ТАСС)