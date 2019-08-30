Президент Йемена призвал Эр-Рияд заставить ОАЭ прекратить авиаудары

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал Саудовскую Аравию вмешаться и остановить поддержку ОАЭ сепаратистам на юге страны, об этом говорится в заявлении его канцелярии, передает РИА Новости.

Минобороны Йемена ранее сообщило, что ОАЭ нанесли авиаудары по позициям правительственных войск в южных провинциях Аден и Абьян, от которых не менее 300 военнослужащих и гражданских погибли или получили ранения.

«Я от имени всего нашего сражающегося народа Йемена обращаюсь с благодарностью и признательностью к товарищу по победам и судьбе — Саудовской Аравии… с просьбой вмешаться, чтобы остановить это вопиющее вмешательство посредством поддержки этих группировок и использование ВВС против наших вооруженных сил», — говорится в тексте заявления.