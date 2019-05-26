Президент Израиля шокирован советом не носить евреям в ФРГ кипу

Президента Израиля Реувена Ривлина возмутило высказывание уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна (Felix Klein), заявившего о том, что евреям в Германии в целях безопасности лучше отказаться от ношения традиционного мужского головного убора — кипы. Глава израильского государства напомнил немецким властям в воскресенье, 26 мая, об «обязательствах» в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство страны от «капитуляции» перед антисемитами.

«Страхи по поводу безопасности евреев в Германии — это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением», — цитирует высказывание Ривлина агентство AFP.

Накануне Феликс Кляйн заявил, что евреям было бы лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе в связи с ослаблением «сдерживающих механизмов в обществе» и все большей «жестокостью» в отношении исповедующих иудаизм.

Уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом поддержал и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster), отметивший, что «в некоторых крупных городах страны евреи подвергаются потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность».