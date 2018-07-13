Президент Италии настоял на допуске на берег спасенных беженцев

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился допустить беженцев с судна береговой охраны Diciotti на берег. Такое решение председатель Совета министров Италии принял поздним вечером в четверг, 12 июля, после телефонного разговора с итальянским президентом.

В ходе звонка Серджо Маттарелла выразил озабоченность положением мигрантов на судне итальянской береговой охраны. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который ранее пригрозил не пускать в порты судно итальянской береговой охраны с 67 беженцами на борту, отнесся к действиям президента с «сожалением и изумлением».

В понедельник, 9 июля, мигрантов в Средиземном море подобрало судно Vos Thalassa под итальянским флагом. На сигнал бедствия отреагировала также береговая охрана Ливии, однако некоторые из спасенных агрессивно выступили против намерения передать их ливийцам.

После этого всех беженцев принял на борт корабль итальянской береговой охраны Diciotti, который с разрешения министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли прибыл в сицилийский порт Трапани. Однако Сальвини заявил, что никто не вправе покидать судно до расследования инцидента с поведением мигрантов.

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