Президент Индонезии не будет отменять реформы, несмотря на массовые протесты

Президент Индонезии Джоко Видодо не намерен менять курс реформ, необходимых для обеспечения устойчивого развития в современных условиях, несмотря на волну протестов, прокатившихся по крупным городам страны в последние недели. Такую позицию глава государства озвучил в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого опубликованы в четверг.

«Индонезия является демократическим государством, граждане вправе высказывать свое мнение. Но самое главное не допустить анархии, беспорядков, разрушений общественной инфраструктуры», — подчеркнул Видодо. По его словам, «иногда митинги проходят около президентского дворца, а его участников даже приглашают для беседы с президентом».

Он отметил, что «реформы необходимы для обеспечения устойчивого развития в условиях глобального экономического спада, торговых войн».(ТАСС)