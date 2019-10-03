Президент Индонезии не будет отменять реформы, несмотря на массовые протесты

Президент Индонезии Джоко Видодо не намерен менять курс реформ, необходимых для обеспечения устойчивого развития в современных условиях, несмотря на волну протестов, прокатившихся по крупным городам страны в последние недели. Такую позицию глава государства озвучил в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого опубликованы в четверг.

«Индонезия является демократическим государством, граждане вправе высказывать свое мнение. Но самое главное не допустить анархии, беспорядков, разрушений общественной инфраструктуры», — подчеркнул Видодо. По его словам, «иногда митинги проходят около президентского дворца, а его участников даже приглашают для беседы с президентом».

Он отметил, что «реформы необходимы для обеспечения устойчивого развития в условиях глобального экономического спада, торговых войн».(ТАСС)

| 2019-10-03T09:26:28+00:00 3 октября 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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