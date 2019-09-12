Президент Индонезии намерен реформировать правительство

Президент Индонезии Джоко Видодо, который был переизбран в апреле на второй срок, намерен провести реформу кабинета министров с целью снижения бюрократического аппарата, мешающего привлечению в страну иностранных инвестиций. Как передает ТАСС, об этом пишет в четверг газета The Straits Times со ссылкой на источники в администрации президента.

В частности, одним из таких шагов может стать появление нового министерства инвестиций, куда войдут существующие отдельно сейчас торговли и промышленности. На пост руководителя рассматривается глава МИД Ретно Марсуди, имеющий большой опыт внешнеэкономической деятельности. Как пишет издание, на смену в министерство иностранных дел может быть назначен посол Индонезии в США Махэндра Сирегар.

По данным газеты, на состоявшемся несколько дней назад заседании правительства Видодо выразил крайнее недовольство ситуаций, связанной с переносом промышленных предприятий из Китая в другие страны. По его словам, с июня по август по крайней мере 33 крупных иностранных компаний из-за торговой войны КНР и США решили выбрать новые рынки для своих производств. Большинство перенесли во Вьетнам, а также Индию, Камбоджу, Малайзию, Мексику, Сербию, Таиланд. «Чтобы открыть завод во Вьетнаме, нужно около двух месяцев, а в Индонезии — около года», — заявил президент.

Одной из главных экономических задач во время нового срока Видодо обозначил снижение внешнеторгового дефицита, который в прошлом году превысил $31 млрд.