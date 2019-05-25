Президент Индии назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра

Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил в субботу лидера «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендру Моди премьер-министром. Об этом сообщается на странице президента Индии в Twitter.
«В соответствии с правом, предоставленным ему Статьей 75 (1) Конституции Индии, президент Ковинд сегодня назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра Индии», — говорится в сообщении.
Президент встретился в субботу с Моди и попросил его сформировать новое правительство страны и представить ему список членов кабинета министров. После встречи с президентом премьер-министр Моди обратился к прессе. «В ближайшие дни правительство начнет работать. Мы надеемся, что ни одна секунда не пропадет зря», — сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.
Ранее лидер «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендра Моди был избран главой руководимого БДП правящего «Национально-демократического альянса» (НДА), что позволило ему второй раз подряд занять пост премьер-министра.
В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 11 апреля. Следующие этапы состоялись 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В минувшее воскресенье 19 мая прошел финальный этап выборов.(ТАСС)