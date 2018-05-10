Президент Ильхам Алиев в Аллее почетного захоронения посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая исполнилось 95 лет со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены семьи, родные и близкие посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Затем глава государства и члены семьи посетили могилы супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, возложили на их могилы цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.

Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи приняли участие в акции по посадке деревьев, посвященной 95-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, в зеленом массиве, заложенном вдоль дороги Гала-Тюркан.

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