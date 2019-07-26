Президент Ильхам Алиев учредил конкурс «Yüksəliş»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса «Yüksəliş».

Согласно распоряжению, конкурс «Yüksəliş» (далее – конкурс) учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет в нижеследующем составе:

Председатель

Фарах Алиева – завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана

Члены Оргкомитета:

Микаил Джаббаров — министр по налогам

Азад Рагимов — министр молодежи и спорта

Джейхун Байрамов – министр образования

Сахиль Бабаев — министр труда и социальной защиты населения

Анар Алакбаров — помощник Первого вице-президента Азербайджана

Ульви Гулиев — депутат Милли Меджлиса (парламента)

Малейка Аббасзаде — председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра

Балакиши Гасымов – генеральный директор Общественного теле- и радиовещания