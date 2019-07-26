Президент Ильхам Алиев учредил конкурс «Yüksəliş»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об учреждении конкурса «Yüksəliş».
Согласно распоряжению, конкурс «Yüksəliş» (далее – конкурс) учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.
В связи с проведением конкурса создается Оргкомитет в нижеследующем составе:
Председатель
Фарах Алиева – завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана
Члены Оргкомитета:
Микаил Джаббаров — министр по налогам
Азад Рагимов — министр молодежи и спорта
Джейхун Байрамов – министр образования
Сахиль Бабаев — министр труда и социальной защиты населения
Анар Алакбаров — помощник Первого вице-президента Азербайджана
Ульви Гулиев — депутат Милли Меджлиса (парламента)
Малейка Аббасзаде — председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра
Балакиши Гасымов – генеральный директор Общественного теле- и радиовещания