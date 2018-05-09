Президент Ильхам Алиев принял участие в проведенной в Баку церемонии по случаю Дня Победы

9 мая в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 73-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

На встрече с ветеранами Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Верховным главнокомандующим.

Президент Азербайджана и первая леди встретились с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с Днем Победы.

В церемонии участвовали премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

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