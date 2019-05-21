Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзала

21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии Баку-пассажирская – Сабунчу.

Как сообщает Report, вначале глава государства встретился и побеседовал с жителями поселка.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о работе, проделанной на железнодорожной линии Баку-пассажирская – Сабунчу.

Затем президент Ильхам Алиев прибыл на пассажирском поезде на Бакихановский и Кешлинский вокзалы, ознакомился с созданными здесь условиями.

| 2019-05-21T13:20:52+00:00 21 мая 2019, 13:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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