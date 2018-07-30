Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза

30 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства, коснувшись связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, с удовлетворением вспомнил недавний визит в Брюссель и встречу с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, отметил, что проведенные в ходе данного визита плодотворные переговоры и ратификация документа «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и Европейским Союзом важны для дальнейшего развития сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ратификация этого документа также вновь демонстрирует, что Азербайджан придает большое значение связям с Европой. Отметив наличие широкой повестки дня связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства подчеркнул успешное развитие сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан также является надежным партнером НАТО, которая высоко оценивает участие Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане.

Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар отметил, что они осведомлены о том, что встречи Президента Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Дональда Туска и мероприятия в Брюсселе прошли на хорошем уровне. Тойво Клаар, подчеркнув расширение связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, отметил наличие хороших возможностей для дальнейшего развития сотрудничества. С этой точки зрения гость выразил надежду на подписание в скором времени нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества, урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, развитию связей в области транспорта, торговли, туризма.

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