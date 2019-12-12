Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, cообщает Report.

Депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики также пришли в Аллею почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Была почтена память и известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.

| 2019-12-12T13:46:21+00:00 12 декабря 2019, 13:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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