Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, cообщает Report.
Депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики также пришли в Аллею почетного захоронения.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
Была почтена память и известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.
В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.