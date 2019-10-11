Президент Ильхам Алиев: «Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ»

Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в столице Туркменистана Ашгабаде.

Глава азербайджанского государства отметил, что одним из вопросов повестки дня саммита является обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что на фронтах самой разрушительной, кровопролитной войны, а также в тылу нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений.

«Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечил всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого Советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море«, в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины, с тем, чтобы они не достались врагу, то есть, там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч, — заявил Ильхам Алиев. — Весом вклад в нашу общую победу представителей азербайджанской науки. Так, великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «Катюши» и другие вооружения, ставшие кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного позорного режима Народного фронта в 1992-1993 годы 9 Мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям. Одним из первых решений Гейдара Алиева после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая – Днем победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем».

Президент Азербайджана отметил, что главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. «К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором говорится дословно «Бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с третьим рейхом». Это — позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны», в 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная войны 1941-1945 годы», изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов-сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибал за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — заявил Ильхам Алиев.