Президент Хорватии заговорила по-русски перед финалом чемпионата мира

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к российским болельщикам в преддверии финала чемпионата мира с командой Франции. Видеозапись опубликовал «Коммерсантъ».

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала она на русском языке

Грабар-Китарович будет присутствовать на матче, который состоится в воскресенье, 15 июля, в «Лужниках». Начало встречи Хорватия — Франция намечено на 18:00 по московскому времени.

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