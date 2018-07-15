Президент Хорватии заговорила по-русски перед финалом чемпионата мира

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к российским болельщикам в преддверии финала чемпионата мира с командой Франции. Видеозапись опубликовал «Коммерсантъ».

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала она на русском языке

Грабар-Китарович будет присутствовать на матче, который состоится в воскресенье, 15 июля, в «Лужниках». Начало встречи Хорватия — Франция намечено на 18:00 по московскому времени.

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| 2018-07-15T19:27:43+00:00 15 июля 2018, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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