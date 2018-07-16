Президент Хорватии высказалась против попыток изолировать Россию

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступает за поддержание диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью агентству Associated Press, опубликованном в воскресенье.

Как отмечается в материале, Грабар-Китарович высказалась за взаимодействие с Москвой и против попыток ее изолировать. «Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности, — сказала она. — Нам нужно работать вместе».

Говоря о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, Грабар-Китарович констатировала: «Я действительно надеюсь, что лидеры обоих государств продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и к трансатлантическим отношениям». Она выразила уверенность в том, что отношения между США и РФ представляют «первостепенное значение», в частности, с точки зрения того, чтобы не допустить повторения конфликтов на Балканах.

Комментируя критику Трампа в отношении ряда государств, входящих в НАТО, относительно того, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса, президент Хорватии отметила: «Дело в его характере. Я не выступаю против него из-за этого».

При этом, по ее словам, «конечно, несправедливо, что США несут бремя того, что касается защиты Европы». «В первую очередь за нашу безопасность ответственны мы сами», — добавила президент Хорватии.

Грабар-Китарович также отметила, что «спорт сближает людей». «Народы всех наших стран устали от идеологических разногласий, от постоянного возвращения в прошлое», — сказала она.

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