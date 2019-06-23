Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабашвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

«Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население. Президент отметила, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, однако это не помешало полутора миллионам россиян посетить страну.

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия будет пытаться решить конфликт мирными способами. Она считает, что страна должна ориентироваться на Евросоюз и добиваться объединения грузинских территорий.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространил и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложила российским туристам специальный транзитный рейс через Армению. Самолеты будут летать по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Гомдумы сел в кресло спикера парламента Грузии (lenta.ru).