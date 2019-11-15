Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию и власти страны найти общий язык и воздержаться от обострения ситуации, создавшейся из-за провала принятия поправок в конституцию.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
«Призываю руководство и оппозицию использовать все возможности, чтобы отыскать общий язык, чтобы избирательная система была более утонченной, и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов. Уверена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения», — говорится в заявлении администрации президента.(РИА Новости)