Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране

«Призываю руководство и оппозицию использовать все возможности, чтобы отыскать общий язык, чтобы избирательная система была более утонченной, и создать максимальные условия для проведения справедливых выборов. Уверена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения», — говорится в заявлении администрации президента.(РИА Новости)