Президент Грузии прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Беларуси.

«Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета», — сказал собеседник.

Как передает ТАСС, грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.