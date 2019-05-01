Президент Грузии обратилась к Азербайджану

Возобновление работы по установлению общей границы еще больше укрепит дружбу Грузии и Азербайджана, заявила пресс-спикер грузинского президента Саломе Зурабишвили Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, тема демаркации и делимитации актуализировалась после того, как азербайджанские пограничники перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно. Монастырь является частью древнейшего пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи), расположенного вдоль спорного участка границы.

«Касательно этого в ходе визита (президента Грузии – ред.) в Азербайджан между президентами Грузии и Азербайджана было достигнуто соглашение о том, что обязательно должна возобновить работу комиссия по демаркации и делимитации, деятельность которой уже многие годы приостановлена… Это будет еще один шаг вперед в истории дружбы между двумя дружественными странами», — сказала Моисцрапишвили.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы.