Президент Грузии обратилась к Азербайджану

Возобновление работы по установлению общей границы еще больше укрепит дружбу Грузии и Азербайджана, заявила пресс-спикер грузинского президента Саломе Зурабишвили Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, тема демаркации и делимитации актуализировалась после того, как азербайджанские пограничники перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно. Монастырь является частью древнейшего пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи), расположенного вдоль спорного участка границы.

«Касательно этого в ходе визита (президента Грузии – ред.) в Азербайджан  между президентами Грузии и Азербайджана было достигнуто соглашение о том, что обязательно должна возобновить работу комиссия по демаркации и делимитации, деятельность которой уже многие годы приостановлена… Это будет еще один шаг вперед в истории дружбы между двумя дружественными странами», — сказала Моисцрапишвили.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы.

| 2019-05-01T08:52:40+00:00 1 мая 2019, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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