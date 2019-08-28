Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам грузинского лидера, для возобновления контактов важно увидеть, что российская сторона изменила свою позицию относительно «маленького соседа».

«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — резюмировала Зурабишвили.

Кроме того, президент Грузии напомнила, что Тбилиси и Москва лишены дипломатических отношений с 2008 года.

| 2019-08-28T12:36:53+00:00 28 августа 2019, 14:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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