Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам грузинского лидера, для возобновления контактов важно увидеть, что российская сторона изменила свою позицию относительно «маленького соседа».

«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — резюмировала Зурабишвили.

Кроме того, президент Грузии напомнила, что Тбилиси и Москва лишены дипломатических отношений с 2008 года.