Президент Грузии дала интервью с обвинениями в адрес России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью изданию Deutsche Welle, в котором несколько раз обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

Она заявила, что Москва оккупировала 20% грузинских территорий.

В ходе интервью лидер Грузии несколько раз повторила подобные обвинения в разных формулировках.

Зурабишвили призвала Россию «строить отношения на основе взаимного уважения».

Ранее Саломе Зурабишвили выразила надежду на улучшение градуса отношений между Грузией и Россией после отказа президента РФ Владимира Путина вводить санкции.(Газета.Ru)

| 2019-07-12T21:56:32+00:00 12 июля 2019, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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