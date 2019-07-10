Президент Georgian Airways поблагодарил Путина за отказ вводить санкции против Грузии

Президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что тот отказался вводить санкции против Грузии. Об этом говорится в распространенном в среду письме от имени Гаиашвили.
«Вещание корреспондента Георгия Габунии по телеканалу «Рустави 2″ 7 июля, его омерзительное выступление оскорбило всю Грузию и меня лично как гражданина этой страны. В ответ на это и на другие действия радикальных группировок, которые так же осуждаются большей частью населения Грузии, российская Дума решила ввести различные санкции, которые будут обременять трудящихся людей, бизнесменов и пенсионеров, проживающих в Грузии, которые живут за счет ежемесячных платежей из России. Президент России Владимир Путин проявил большое сочувствие и отказался вводить санкции, за что я, гражданин Грузии, хочу его поблагодарить», — сказано в письме.(ТАСС)