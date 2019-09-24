Президент Гаити отменил поездку в США из-за политической нестабильности в стране

Президент Гаити Жовенель Моиз в понедельник принял решение отменить поездку в Нью-Йорк, где планировалось его участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщило агентство Prensa Latina визит был отменен из-за инцидента со стрельбой в парламенте и протестов в Порт-о-Пренсе.

Делегацию Гаити на сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Бощи Эдмон. Выступление представителя республики запланировано на четверг.

В данный момент в столице и ряде крупных городов страны проходят протестные акции, сопровождаемые беспорядками возле правительственных зданий и перекрытием дорог. Одним из основных требований участников манифестаций является отставка президента.

В понедельник в Сенате во время голосования по кандидатуре премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом, один из сенаторов открыл стрельбу из пистолета. В результате ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата верхней палаты парламента. Голосование было сорвано.(ТАСС)

| 2019-09-24T09:52:46+00:00 24 сентября 2019, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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