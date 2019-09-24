Президент Гаити отменил поездку в США из-за политической нестабильности в стране

Президент Гаити Жовенель Моиз в понедельник принял решение отменить поездку в Нью-Йорк, где планировалось его участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщило агентство Prensa Latina визит был отменен из-за инцидента со стрельбой в парламенте и протестов в Порт-о-Пренсе.

Делегацию Гаити на сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Бощи Эдмон. Выступление представителя республики запланировано на четверг.

В данный момент в столице и ряде крупных городов страны проходят протестные акции, сопровождаемые беспорядками возле правительственных зданий и перекрытием дорог. Одним из основных требований участников манифестаций является отставка президента.

В понедельник в Сенате во время голосования по кандидатуре премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом, один из сенаторов открыл стрельбу из пистолета. В результате ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата верхней палаты парламента. Голосование было сорвано.(ТАСС)