Президент Франции предлагает странам G7 заключить пакт в защиту прав женщин

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в пятницу, что намерен предложить странам «семерки» заключить на саммите в Биаррице соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин. Об этом глава французского государства заявил, выступая в Елисейском дворце на встрече с представителями Консультативного совета G7 по равенству между женщинами и мужчинами.

В рамках соглашения о партнерстве, которое может быть подписано на встрече в Биаррице, «страны «Группы семи» и ряд ее партнеров, в частности африканские страны и подлинно демократические страны, смогут взять на себя обязательства ликвидировать еще существующие проявления дискриминации в отношении женщин, например принять новые законы и вести борьбу за новые права женщин, за улучшение их положения», заявил Макрон.

Он сообщил в этой связи, что само французское правительство «в ближайшие месяцы примет меры, в том числе и законодательного характера, чтобы усилить экономическую самостоятельность женщин». «До сих пор есть сферы, в которых Франция находится ниже существующих мировых стандартов. Есть проблемы, по которым надлежит еще улучшить ситуацию», — признал при этом французский лидер. Как неоднократно подчеркивали правозащитные организации страны, зарплата женщин во Франции во многих областях деятельности на 20-25% ниже, чем у мужчин.

Вопрос о достижения равенства между мужчинами и женщинами будет рассмотрен на саммите стран «Группы семи» в Биаррице в рамках общей дискуссии о ликвидации неравенства в целом ряде сфер. В частности, речь идет об изменении правовой базы для лучшей защиты прав женщин, обеспечении им равных зарплат с мужчинами, повышения их социальной защищенности.