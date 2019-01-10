Президент ФК «Нефтчи»: Не хотим делать трансфер ради трансфера

Президент азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев рассказал о ходе зимних сборов команды и возможных приобретениях.

«Команда уже начала тренировки, а 13 января отправится в Анталью, где планируем провести три контрольных матча. Соперники уже известны. Наши трансферные работы продолжаются, и в ближайшие дни будут новости о них.

В декабре мы подписали Мамаду Мбоджа, и этим закрыли вопрос линии обороны. Реализовали и трансфер вратаря. Сейчас планируем усилить полузащиту и, возможно, подпишем одного форварда. Не хотим делать трансфер ради трансфера. Футболист должен быть качественным. Более всего внимания уделяем на полузащиту. Ведем переговоры с рядом игроком. Возможно, в ближайшие дни будут новости.

Да, местным игрокам «Нефтчи» поступали предложения от местных клубов. У нас в составе играют достаточно сильные ребята. Рашад Азизли перебрался в «Сумгайыт». Он сам к нам обратился, так что его переход не был неожиданным», — заявил Гулиев.

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