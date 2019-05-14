Президент Еврокомиссии реалистично настроен по отношению «Восточного партнерства»

«Восточное партнерство направлено на сближение стран. Для этого важно, чтобы замороженные конфликты завершились. Важно, чтобы в Европе был мир».

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в Брюсселе на открытии конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы «Восточное партнерство».

«А для этого нужно использовать все средства, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы прийти к таким результатам. Раньше я был скептиком, что страны-участницы   слишком разные, но сегодня я более реалистично настроен. Мы постепенно достигаем нужных результатов. Важно ставить перед собой амбициозные цели и работать на долгосрочный результат»,- заявил Юнкер.

| 2019-05-14T13:23:37+00:00 14 мая 2019, 14:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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