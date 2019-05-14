Президент Еврокомиссии реалистично настроен по отношению «Восточного партнерства»

«Восточное партнерство направлено на сближение стран. Для этого важно, чтобы замороженные конфликты завершились. Важно, чтобы в Европе был мир».

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер в Брюсселе на открытии конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы «Восточное партнерство».

«А для этого нужно использовать все средства, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы прийти к таким результатам. Раньше я был скептиком, что страны-участницы слишком разные, но сегодня я более реалистично настроен. Мы постепенно достигаем нужных результатов. Важно ставить перед собой амбициозные цели и работать на долгосрочный результат»,- заявил Юнкер.