Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ее слова приводит Postimees.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания», — объявила глава республики во время конференции в Таллине.

Решение о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ, было принято 17 мая во время переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАС (lenta.ru).

| 2019-05-19T20:10:32+00:00 19 мая 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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