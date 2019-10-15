Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник отправила приглашения российскому лидеру Владимиру Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту, сообщила канцелярия главы эстонского государства.

«Президент Керсти Кальюлайд направила сегодня приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня», — говорится в сообщении. (РИА Новости)