Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник отправила приглашения российскому лидеру Владимиру Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту, сообщила канцелярия главы эстонского государства.

«Президент Керсти Кальюлайд направила сегодня приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня», — говорится в сообщении. (РИА Новости)

| 2019-10-15T16:57:55+00:00 15 октября 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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