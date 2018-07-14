Президент Эритреи впервые за 22 года посетил Эфиопию

Президент Эритреи Исайяс Афеворки в субботу, 14 июля, прибыл в Аддис-Абебу с трехдневным визитом. Это первое за 22 года посещение Эфиопии эритрейским президентом. «Добро пожаловать домой, президент Исайяс!», — написал в Twitter глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

8 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил столицу Эритреи Асмэру, где состоялись первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, который длится с 1998 года. После подписания декларации о мире страны восстанавливают торговые и дипломатические связи. Аддис-Абеба и Асмэра возобновляют телефонное и авиасообщение, а не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

Абий Ахмед инициировал мирные переговоры с соседним государством после вступления в должность в апреле 2018 года. В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое «Алжирское соглашение» о прекращении огня.

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