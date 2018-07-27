Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство

«Единственное, чего мы хотим — это гарантия того, что его (Ассанжа. — Ред. ред.) жизни ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством», — сказал Морено.Он также добавил, что с самим Ассанжем не общался, зато обсудил сложившуюся ситуацию с британскими властями. В посольстве Эквадора в Лондоне комментировать слова президента отказались.

В свою очередь, представитель офиса британского премьера Терезы Мэй сообщил, что обсуждение дела Ассанжа продолжается, однако этот вопрос не поднимался во время визита Морено.