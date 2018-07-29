Президент Эквадора считает ситуацию вокруг Ассанжа проблемой для страны

Президент Эквадора Ленин Морено считает проблемой для страны ситуацию вокруг основателя ресурса WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, который более пяти лет находится в эквадорском посольстве. Об этом глава южноамериканского государства заявил в беседе с журналистами издания El Pais.

По мнению Морено, из сложившейся ситуации нужно найти выход, который и защищал бы права Ассанжа, и позволил Эквадору не иметь того, что является проблемой для страны.

Идеальным выходом из сложившейся ситуации Морено считает диалог с самим Ассанжем и его защитой, чтобы понять, готов ли он принять условия Великобритании, на которых он сможет покинуть эквадорское посольство. По мнению президента Эквадора, Ассанж должен ответить за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством, после чего его следует экстрадировать в безопасную для него страну.

Ранее стало известно, что Кито и Лондон обсуждают дальнейшую судьбу основателя WikiLeaks. Власти Эквадора отметили, что Ассанж в итоге должен будет покинуть посольство страны, но сделать это нужно с помощью диалога. При этом Кито требует от Лондона гарантий безопасности для Ассанжа (aif.ru).

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