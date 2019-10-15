Президент Эквадора отправил в отставку глав армии и генштаба

Президент Эквадора Ленин Морено отправил во вторник в отставку главу Объединенного командования вооруженных сил Роке Морейру и командующего армией Хавьера Переса, говорится в сообщении министерства обороны Эквадора.
«Указ № 895 от 15 октября 2019 года назначает генерала дивизии Луиса Лару Харамильо главой Объединенного командования ВС, указом № 896 бригадный генерал Луис Альтамирано Хункейра назначается на пост командующего армией», — сказано в тексте заявления, размещенном на сайте ведомства.
Смена высшего руководства армии и министерства внутренних дел в Эквадоре являлась одним из требований индейского движения страны для прекращения национальных акций протеста. Манифестанты заявляли, что руководители силовых структур, ответственных за жестокое подавление народных протестов, должны быть немедленно уволены.(РИА Новости)