Президент Эквадора назвал условие, при котором Ассанж покинет посольство

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав.
«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству», — заявил Морено в эфире канала NTN24.19 просмотров
Неделей ранее агентство Блумберг сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство в Великобритании из-за проблем со здоровьем.
По информации издания, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может «положить конец своей добровольной изоляции в посольстве».
В конце июля президент Эквадора в интервью испанской газете El Pais говорил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем «без проблем для своей страны», для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks.
РИА Новости