Президент Эквадора назвал условие, при котором Ассанж покинет посольство

Неделей ранее агентство Блумберг сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство в Великобритании из-за проблем со здоровьем.

По информации издания, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может «положить конец своей добровольной изоляции в посольстве».

В конце июля президент Эквадора в интервью испанской газете El Pais говорил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем «без проблем для своей страны», для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks.

РИА Новости