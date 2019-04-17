Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа во встречах с хакерами

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно встречался с различными хакерами во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщило агентство Associated Press (АР), такое заявление сделал во вторник президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Вашингтоне.

По данным агентства, Морено обвинил Ассанжа в том, что он давал посещавшим его хакерам указания, как продвигать интересы WikiLeaks. Морено также заявил, что программист из Швеции Ола Бини был в числе хакеров, неоднократно встречавшихся с Ассанжем в посольстве.