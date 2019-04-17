Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа во встречах с хакерами

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно встречался с различными хакерами во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщило агентство Associated Press (АР), такое заявление сделал во вторник президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Вашингтоне.

По данным агентства, Морено обвинил Ассанжа в том, что он давал посещавшим его хакерам указания, как продвигать интересы WikiLeaks. Морено также заявил, что программист из Швеции Ола Бини был в числе хакеров, неоднократно встречавшихся с Ассанжем в посольстве.

| 2019-04-17T09:28:15+00:00 17 апреля 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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