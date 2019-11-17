Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил представителям МВД и спецслужб не снижать темпов борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией в стране, чтобы гарантировать безопасность.
Как сообщила президентская администрация, об этом речь шла в ходе встречи накануне вечером с участием премьер-министра Мустафы Мадбули, а также главы МВД, руководителей Управления общей разведки и административного контроля Египта.
«На встрече, в частности, обсуждались ситуация с безопасностью и борьба с терроризмом. Президент попросил продолжить усилия в сфере противодействия терроризму, экстремизму и преступности, чтобы обеспечить египетскому народу стабильность в области безопасности», — говорится в распространенном документе.(РИА Новости)