Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил представителям МВД и спецслужб не снижать темпов борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией в стране, чтобы гарантировать безопасность.

Как сообщила президентская администрация, об этом речь шла в ходе встречи накануне вечером с участием премьер-министра Мустафы Мадбули, а также главы МВД, руководителей Управления общей разведки и административного контроля Египта.