Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил представителям МВД и спецслужб не снижать темпов борьбы с терроризмом и экстремистской идеологией в стране, чтобы гарантировать безопасность.
Как сообщила президентская администрация, об этом речь шла в ходе встречи накануне вечером с участием премьер-министра Мустафы Мадбули, а также главы МВД, руководителей Управления общей разведки и административного контроля Египта.
«На встрече, в частности, обсуждались ситуация с безопасностью и борьба с терроризмом. Президент попросил продолжить усилия в сфере противодействия терроризму, экстремизму и преступности, чтобы обеспечить египетскому народу стабильность в области безопасности», — говорится в распространенном документе.(РИА Новости)
| 2019-11-17T11:12:48+00:00 17 ноября 2019, 14:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss