Президент Чехии выступил против принятия Турции в ЕС из-за операции в Сирии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Турция не может быть принята в Евросоюз из-за того, что Анкара начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что Турция, сделав этот шаг, совершила военное преступление.

«Поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — отметил Земан.

По его словам, курды являлись одной из наиболее эффективных сил в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Чешский президент также выразил мнение, что курдов предали США и Европа.

| 2019-10-18T08:40:51+00:00 18 октября 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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