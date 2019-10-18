Президент Чехии выступил против принятия Турции в ЕС из-за операции в Сирии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Турция не может быть принята в Евросоюз из-за того, что Анкара начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что Турция, сделав этот шаг, совершила военное преступление.

«Поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — отметил Земан.

По его словам, курды являлись одной из наиболее эффективных сил в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Чешский президент также выразил мнение, что курдов предали США и Европа.