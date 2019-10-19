Президент Чехии обвинил Турцию в финансировании ИГИЛ

Европа и Америка «вульгарно» предали курдов в Сирии. Об этом, выступая по «TV Barrandov», заявил президент Чехии Милош Земан.

«Курды в целом элементарно и вульгарно были преданы. Были преданы Америкой, были преданы Европой. Курдов уважали, когда нужно было воевать против „Исламское государство“ , а сейчас бросили. При этом именно мы, как народ, который в 1938 году был подобным образом предан, должны были бы проявить по отношению к курдам хотя бы элементарную солидарность и помогать им в рамках наших возможностей», — сказал чешский лидер.

По его мнению, именно вооруженные части курдов были самой эффективной силой в борьбе с террористами. «И, наоборот, я уже говорил о том, что Турция де факто финансировала „Исламское государство“  покупая у него нефть», — подчеркнул президент Чехии.

При этом он заявил, что «Турция совершила военные преступления». «И, в любом случае как минимум она не должна стать членом Евросоюза», — отметил Земан.

| 2019-10-19T09:25:55+00:00 19 октября 2019, 10:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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