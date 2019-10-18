Президент Чехии обвинил Европу и США в «вульгарном предательстве» курдов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Европа и Америка «вульгарно» предали курдов, которые боролись в Сирии с террористической группировкой «Исламское государство».
«Курды в целом элементарно и вульгарно были преданы. Были преданы Америкой, были преданы Европой. Курдов уважали, когда нужно было воевать против ИГ, а сейчас бросили. При этом именно мы (чехи), как народ, который в 1938 году был подобным образом предан (союзниками – Францией и Великобританией), должны были бы проявить по отношению к курдам хотя бы элементарную солидарность и помогать им в рамках наших возможностей», — сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.
По его мнению, именно вооруженные части курдов были самой эффективной силой в борьбе с ИГ. «И, наоборот, я уже говорил о том, что Турция де факто финансировала ИГ, покупая у него нефть», — подчеркнул чешский президент.
«На мой взгляд, Турция совершила (в Сирии) военные преступления. И, в любом случае как минимум она не должна стать членом Евросоюза», — заявил Земан.(РИА Новости)