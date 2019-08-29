Президент Бразилии удалил оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий к сатирическому коллажу в Facebook, на котором президенты Франции и Бразилии были изображены с супругами.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в сети были опубликованы снимки Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона с первыми леди Бразилии и Франции, которые сопровождались подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?», передает mk.ru.

Вскоре под коллажем появился комментарий самого Болсонару: «Не унижайте мужика, ЛОЛ».

Причем, этот комментарий вызвал гораздо больше критики, чем сам коллаж. Президента Бразилии обвинили в неуважительном поведении.

| 2019-08-29T02:58:54+00:00 29 августа 2019, 06:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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