Президент Бразилии хотел бы, чтобы страна вошла в ОПЕК

«Мы, конечно, можем поговорить об этом. Но мне нужно будет услышать мнение моего министра экономики, а также министра энергетики… Я, конечно, всегда говорю со своими министрами, прежде чем сделать какое-либо заявление. Потому что, очевидно, что это единственный способ построить доверие — через диалог. Но лично я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. И я думаю, что потенциал у нас есть, у нас большие запасы нефти, больше, чем у многих стран ОПЕК», — ответил Болсонару.(РИА Новости)