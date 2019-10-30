Президент Бразилии хотел бы, чтобы страна вошла в ОПЕК

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК, потенциал для этого есть.
«В следующие несколько лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире. Это очень хорошо, потому что это поможет стабилизировать цены на нефть… Некоторые люди даже говорят о возможности для Бразилии войти в ОПЕК. Но это уже совсем другой вопрос», — сказал Болсонару, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.
«Уверена, нашему министру это бы понравилось», — заметила модератор сессии, на которой выступал президент, делая отсылку к министру энергетики Саудовской Аравии.
«Мы, конечно, можем поговорить об этом. Но мне нужно будет услышать мнение моего министра экономики, а также министра энергетики… Я, конечно, всегда говорю со своими министрами, прежде чем сделать какое-либо заявление. Потому что, очевидно, что это единственный способ построить доверие — через диалог. Но лично я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. И я думаю, что потенциал у нас есть, у нас большие запасы нефти, больше, чем у многих стран ОПЕК», — ответил Болсонару.(РИА Новости)