Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.

«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить народу Боливии и всему миру, что в стране происходит государственный переворот. Он был подготовлен правыми силами при международной поддержке», — заявил Моралес.

В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов на выборах главы Боливии лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Этой разницы достаточно для победы в первом туре.