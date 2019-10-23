Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить народу Боливии и всему миру, что в стране происходит государственный переворот. Он был подготовлен правыми силами при международной поддержке», — заявил Моралес.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов на выборах главы Боливии лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Этой разницы достаточно для победы в первом туре.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.(РИА Новости)