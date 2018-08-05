Президент Боливии обвинил Вашингтон в подготовке вторжения в Венесуэлу

Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в том, что они готовят военное вторжение в Венесуэлу и ищут поддержку у лидеров латиноамериканских стран.

Он напомнил, что за последние 12 месяцев вице-президент США Майк Пенс совершил три поездки в Латинскую Америку, где встретился с не менее чем восемью президентами,

«Он потребовал поддержать военное вмешательства против [нашего] брата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это попытки империи [США] провести переворот [в Венесуэле]», — написал Моралес в Twitter.

4 августа на Мадуро было предпринято покушение во время его выступления на военном параде в Каракасе. Для атаки были использованы дроны, которые взорвались в воздухе. Ранения получили более 7 человек. Глава государства и его супруга не пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя местная подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

В произошедшем Мадуро обвинил оппозицию и власти Колумбии, которые тут же отвергли подобные заявления (iz.ru)

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