Президент Боливии обвинил Вашингтон в подготовке вторжения в Венесуэлу

Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в том, что они готовят военное вторжение в Венесуэлу и ищут поддержку у лидеров латиноамериканских стран.

Он напомнил, что за последние 12 месяцев вице-президент США Майк Пенс совершил три поездки в Латинскую Америку, где встретился с не менее чем восемью президентами,

«Он потребовал поддержать военное вмешательства против [нашего] брата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это попытки империи [США] провести переворот [в Венесуэле]», — написал Моралес в Twitter.

4  августа на Мадуро было предпринято покушение во время его выступления на военном параде в Каракасе. Для атаки были использованы дроны, которые взорвались в воздухе. Ранения получили более 7 человек. Глава государства и его супруга не пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя местная подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

В произошедшем Мадуро обвинил оппозицию и власти Колумбии, которые тут же отвергли подобные заявления (iz.ru)

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| 2018-08-05T21:31:31+00:00 5 августа 2018, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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