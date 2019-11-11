Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

«Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам», — сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. «Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир», — добавил он. «Сейчас моя обязанность как президента — найти способ успокоить ситуацию», — подчеркнул Моралес.

Позднее на пресс-конференции в Чиморе, которая транслировалась в эфире телеканала TeleSUR, Моралес сообщил, что не покинет Боливию после того, как объявил о своей отставке.

«Я не уеду из Боливии, у меня нет причин бежать», — сказал он.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.