Президент «Баварии»: «Это позор, что Озил выступал за сборную Германии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс вновь высказался по поводу полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который ушел из сборной Германии.

— Весь этот театр нас разделил. Озил был обязан сделать заявление по поводу фотографии с Эрдоганом. Но он оставил это без комментариев, допустив, возможно, самую большую ошибку в жизни.

— Я давно слежу за Озилом. Он очень хороший продукт маркетинга. Его имидж намного лучше, чем он есть на самом деле.

— Это позор, как мне кажется. Если бы Лев чаще летал в Лондон и смотрел на его игру вживую, он вряд ли бы вызвал его в сборную по спортивным причинам.

— Это чудо, что он капитан «Арсенала», — сказал Хенесс.

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