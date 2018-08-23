Президент «Баварии»: «Это позор, что Озил выступал за сборную Германии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс вновь высказался по поводу полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который ушел из сборной Германии.
— Весь этот театр нас разделил. Озил был обязан сделать заявление по поводу фотографии с Эрдоганом. Но он оставил это без комментариев, допустив, возможно, самую большую ошибку в жизни.
— Я давно слежу за Озилом. Он очень хороший продукт маркетинга. Его имидж намного лучше, чем он есть на самом деле.
— Это позор, как мне кажется. Если бы Лев чаще летал в Лондон и смотрел на его игру вживую, он вряд ли бы вызвал его в сборную по спортивным причинам.
— Это чудо, что он капитан «Арсенала», — сказал Хенесс.47 просмотров