Президент «Барселоны»: Месси может играть до 45 лет

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мыслями о будущем нападающего Лионеля Месси.

«Он даже может играть до 45 лет, кто знает? Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы не знаем, как долго это будет продолжаться – столько, сколько он захочет. Мы готовимся – такие игроки, как Дембеле, Лангле и Артур были куплены, чтобы построить вокруг них команду, которая сможет добиваться успеха после того, как Месси завершит карьеру. Но мне все равно кажется, что до этого момента еще очень много времени. Пока что мы говорим игрокам: «Выжимайте максимум из каждой минуты, проведенной рядом с ним».

Я всегда говорю о Пеле, который всю жизнь ассоциировался с «Сантосом». Месси принадлежит мировому футболу, но он всегда жил в Барселоне. Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Однажды он перестанет выходить на поле, но останется в «Барселоне». Лео – гений, и он доказывает это уже много лет подряд», — заявил Бартомеу. (Чемпионат)