Президент Азербайджана выделил средства на развитие азербайджанских театров

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О продолжении мер по развитию азербайджанских театров».

Для продолжения мер по сохранению театральных традиций Азербайджана и развитию их в соответствии с требованиями времени из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить министерству культуры Азербайджанской Республики 1,2 миллиона (один миллион двести тысяч) манатов, в том числе Азербайджанскому государственному театру «Йуг», Азербайджанскому государственному театру пантомимы, Иреванскому государственному азербайджанскому драматическому театру имени Джафара Джаббарлы, Шекинскому государственному драматическому театру, Агдамскому государственному драматическому театру, Физулинскому государственному драматическому театру, Газахскому государственному драматическому театру, Гусарскому государственному лезгинскому драматическому театру, Грузинскому государственному драматическому театру Гахского района, Гянджинскому государственному кукольному театру, Гахскому государственному кукольному театру и Сальянскому государственному кукольному театру 100,0 (сто) тысяч манатов каждому.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.