Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом

«Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе, резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу — имплементации принятых решений. Совет безопасности ООН — высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом безопасности не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций», — заявил он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Ильхам Алиев, иной раз резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, иной раз они вообще не требуются для проведения военных действий. «В нашем же случае резолюции остаются на бумаге», — подчеркнул президент Азербайджана.( РИА Новости